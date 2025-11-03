L'agenda degli appuntamenti in Liguria di lunedì 3 novembre 2025

Gli appuntamenti previsti in Liguria

9,30 - Genova. Palazzo Tursi. Commissione sulle problematiche inerenti al rallentato svuotamento dei cassonetti stradali (art. 55 Reg. Cons.).

11 - Genova. Salone dell'Episcopio, piazza Matteotti, 4. Inaugurazione de 'Il civico giusto' progetto ideato da Paolo Masini che restituisce memoria a luoghi e persone che hanno salvato vite durante la persecuzione nazifascista.

12 - Alassio. Passeggiata Cadorna. L'assessore regionale Scajola e il sindaco Melgrati inaugurano l'intervento di riqualificazione di largo Fiamme Gialle d'Italia (ex area Adelasia). L'opera è stata cofinanziata attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana.

14,30 - Genova. Palazzo Tursi. Commissione relativa alla revisione del sistema tariffario dei civici musei (musei card).

15 - Genova. Regione Liguria. Commissione salute e sicurezza sociale.

17 - Genova. Giardini Luzzati, area archeologica. Libri: presentazione volume di Pier Luigi Bersani 'Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia'.

18 - Genova. Sinagoga, via Bertora 6. Evento in memoria della deportazione degli ebrei genovesi. Partecipano tra gli altri il rabbino Momigliano, la sindaca Salis e il governatore Bucci.

Programmazione Primocanale

8 - Primomattino

9,25 - Il film della settimana

9,30 - Il medico risponde con Giancarlo Icardi Direttore dipartimento igiene policlinico San Martino. Tema: Influenza e covid, chi deve vaccinarsi?

10 - Al servizio del pubblico

13 - Calcio e Pepe

18 - Primogiornale

18,15 - Approfondimento

21 - Il programma politico

22,30 - Ti Ricordi?

