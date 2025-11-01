Chiude Pernigotti a Nervi, in centinaia in coda sotto la pioggia per la liquidazione

× Il tuo browser è obsoleto.

A Nervi chiude Pernigotti e la fila per recuperare gli ultimi pezzi in vendita è davvero lunga, nonostante il maltempo. Dopo l'annuncio della chiusura è iniziata la liquidazione definitiva, un’occasione che ha richiamato decine e decine di persone, che hanno sfidato la pioggia formando una lunga coda fin dalle prime ore del mattino.

La boutique chiude dopo 30 anni

Fondato oltre trent’anni fa, Pernigotti è stato per anni un punto di riferimento per gli amanti dei marchi di lusso nella zona. Oggi, però, le difficoltà economiche hanno costretto la storica attività a chiudere i battenti.

