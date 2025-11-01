Attualità

Torna alla homepage

Chiude Pernigotti a Nervi, in centinaia in coda sotto la pioggia per la liquidazione

36 secondi di lettura
di c.o.

A Nervi chiude Pernigotti e la fila per recuperare gli ultimi pezzi in vendita è davvero lunga, nonostante il maltempo. Dopo l'annuncio della chiusura è iniziata la liquidazione definitiva, un’occasione che ha richiamato decine e decine di persone, che hanno sfidato la pioggia formando una lunga coda fin dalle prime ore del mattino.

La boutique chiude dopo 30 anni

Fondato oltre trent’anni fa, Pernigotti è stato per anni un punto di riferimento per gli amanti dei marchi di lusso nella zona. Oggi, però, le difficoltà economiche hanno costretto la storica attività a chiudere i battenti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

ARTICOLI CORRELATI

Una libreria storica
Giovedì 14 Novembre 2024

Colpo al cuore per la cultura genovese: la libreria 'Bozzi' chiude dopo 214 anni

Aperta nel 1810, ha visto tra i suoi visitatori Stendhal e Manzoni, Dickens e Melville, Flaubert e Pirandello

TAGS