Tamponamento a catena sulla Sopraelevata, due feriti

Forti rallentamenti sul traffico cittadino per un tamponamento multipolo avvenuto sulla Sopraelevata Aldo Moro, rimaste coinvolte tre automobili che procedevano in direzione ponente.

E' accaduto prima delle 14, poco prima dello svincolo per l'autostrada: per cause ancora da chiarire, sono stati tre i veicoli coinvolti in un tamponamento a catena, con due feriti.

Colpo di frusta per due persone

Ferito il conducente e la passeggera di un taxi, primo veicolo ad essere stato tamponato: il primo è un uomo di 58 anni, la seconda una donna di 34 anni, i quali hanno subìto un colpo di frusta con dolore alla schiena. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente nei Pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi e del Policlinico San Martino per ulteriori accertamenti. Gli altri due automobilisti coinvolti, conducenti dei veicoli a seguire, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto la Croce Bianca Genovese, dapprima con il proprio Distaccamento Carignano e successivamente con l'ambulanza 3-274 dalla sede centrale.

Sul posto anche la Polizia Locale per gestire il flusso di traffico, fortemente rallentato in direzione ponente. Circolazione tornata regolare dopo circa un'ora.