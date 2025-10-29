Maltempo in Liguria, allerta gialla dalle 22 di stasera: veloce passaggio perturbato

Allerta gialla in Liguria

Nuova ondata di maltempo in Liguria: nelle prossime ore la regione sarà interessata da un passaggio perturbato in rapido spostamento da ponente verso levante, dove insisterà soprattutto domani mattina, giovedì 30 ottobre, con un intenso flusso meridionale nei bassi strati dell'atmosfera.

Arpal ha così emanato un'allerta gialla per temporali e piogge diffuse sulle zone ABCE dalle 22 di stasera. Questa la suddivisione per zone:

Sul ponente (Zona A) l'allerta terminerà alle 10 di domani, giovedì 30 ottobre

​Sul centro (Zona B) e sui versanti padani di levante (Zona E) terminerà alle 13 di domani

Sul levante (Zona C) terminerà alle 15 di domani

Che cosa accadrà nelle prossime ore

LO SCENARIO:

La Liguria verrà attraversata da una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse in spostamento da ovest verso est. A ponente il passaggio sarà piuttosto rapido e si concluderà già nelle prime ore del mattino; a levante l'instaurarsi di locali convergenze di venti nei bassi strati dell’atmosfera all'interno nel contesto di un intenso flusso umido meridionale, potrebbe portare allo sviluppo di rovesci più intensi e persistenti.

LA PREVISIONE:

Dalla serata si attendono piogge diffuse dapprima sull’imperiese, dove i fenomeni dureranno solo per qualche ore, in successivo spostamento su savonese e genovesato. Una volta raggiunto lo spezzino, le precipitazioni potrebbero persistere per parte della mattinata

I FENOMENI:

Possibili temporali confinati in mare, piogge diffuse sul territorio ligure e qualche rovescio più persistente nel levante. Non si esclude la formazione di qualche tromba d’aria.

GLI EFFETTI:

Generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook