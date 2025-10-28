Liguria regione europea dello sport, 120 alberi per celebrare il 2025: ecco dove verranno messi

A Imperia la piantumazione interesserà il campo di atletica Angelo Lagorio, dove verranno messi a dimora 11 alberi. A Savona è stato scelto il Parco delle Nazioni con la messa a dimora di 25 alberi. A Genova saranno collocate oltre 50 piante negli spazi verdi di Villa Doria, accanto al campetto da basket e alle aree gioco. Infine, a La Spezia l’intervento interesserà il centro sportivo Alessandro Montagna, dove verranno piantati 30 alberi. Lo sport si unisce all'ambiente per celebrare il 2025, anno che ha visto la Liguria regione europea dello sport. Il progetto “Le Radici dello Sport” vuole testimoniare il legame tra sport, ambiente e comunità.

Il progetto prevede la piantumazione di 120 nuovi alberi e piante nelle aree verdi dei quattro capoluoghi liguri – Genova, Imperia, La Spezia e Savona – come gesto simbolico di riconoscenza verso le società sportive che nel corso del 2025 hanno ricevuto contributi o patrocini regionali e hanno animato il territorio con centinaia di eventi.



