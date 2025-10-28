Mattarella consegna al liceo Deledda il premio "Credere nella ricerca" di Fondazione Airc

A Roma due rappresentanti del Deledda

Orgoglio ed emozione per il liceo internazionale Deledda di Genova che ieri al Quirinale ha ricevuto dal presidente della Repubblica il premio di Fondazione Airc "Credere nella ricerca" 2025. "Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che racconta il valore della scuola genovese", ha commentato la sindaca di Genova, Silvia Salis.

"Hanno vinto per essersi impegnati in diverse attività con molta passione dimostrando di aver compreso a fondo che non basta quel che si studia sui libri ma occorre anche avere una sensibilità per certe tematiche e l'importanza per la ricerca è una di queste", ha commentato a Primocanale Stefania Speziotto, docente di arabo e referente attività PCTO liceo internazionale Deledda, a Roma a ritirare il premio insieme a una delle studentesse, Caterina Rignanese della classe 5C. "Abbiamo partecipato a lavori di volontariato come la vendita di azalee, arance e cioccolatini: possono sembrare azioni piccole ma in realtà nel volontariato conta l'intenzione che c'è dietro, perché è interesse di tutti trovare cure efficaci per le malattie, soprattutto per il cancro", ha commentato la studentessa. Per la sezione Airc ligure, presenti il presidente del Comitato Liguria Lorenzo Anselmi e alcuni volontari del territorio.

Mattarella: "Merito alla ricerca"

A Roma ieri si sono aperti "I Giorni della Ricerca", la campagna nazionale di Fondazione AIRC dedicata alla sensibilizzazione, all’informazione e alla raccolta fondi per la ricerca oncologica. "L’evidenza dei progressi ha accresciuto anche la sensibilità alla prevenzione. Per alcune tipologie di tumore, questa è divenuta concreto programma pubblico di screening. Se la ricerca è stata il motore primo di tutto questo, è doveroso riconoscere che il suo valore si irradia molto oltre i laboratori. Il tempo delle accelerazioni, del resto, riguarda anche il merito della ricerca", ha commentato il Presidente Mattarella nel suo intervento.

La premiazione al Quirinale. Terza e quarta da sinistra: la professoressa Speziotto e la studentessa Rignanese

