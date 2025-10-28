Crisi del trasporto pubblico locale, i sindacati chiedono un incontro a Bucci

"Una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di liquidità". Per questo le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, hanno richiesto un incontro con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore competente.

La lettera dei sindacati

Qui la richiesta integrale: "Come noto le aziende di Trasporto Pubblico Locale della Liguria stanno attraversando una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di liquidità; tra le cause dell'attuale situazione di difficoltà c’è sicuramente sotto finanziamento del settore, da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. Vista l’attuale condizione del settore e dei suoi lavoratori e stante le recenti dichiarazione del Presidente di Regione Liguria, volte a favorire un percorso di unificazione delle aziende di TPL liguri, le scriventi Organizzazioni Sindacali, sono a richiedere un incontro con il Presidente della Regione Liguria e con l’Assessore competente".

