Attualità

Torna alla homepage

Crisi del trasporto pubblico locale, i sindacati chiedono un incontro a Bucci

"Le aziende di Trasporto Pubblico Locale della Liguria stanno attraversando una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di liquidità" scrivono i sindacati
57 secondi di lettura
di Redazione

"Una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di liquidità". Per questo le segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, hanno richiesto un incontro con il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore competente.

La lettera dei sindacati 

Qui la richiesta integrale: "Come noto le aziende di Trasporto Pubblico Locale della Liguria stanno attraversando una crisi complessiva di settore, che si sta manifestando in termini economici e, in alcuni casi, anche con forti carenze di liquidità; tra le cause dell'attuale situazione di difficoltà c’è sicuramente sotto finanziamento del settore, da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. Vista l’attuale condizione del settore e dei suoi lavoratori e stante le recenti dichiarazione del Presidente di Regione Liguria, volte a favorire un percorso di unificazione delle aziende di TPL liguri, le scriventi Organizzazioni Sindacali, sono a richiedere un incontro con il Presidente della Regione Liguria e con l’Assessore competente".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Due bus su una strada
Lunedì 27 Ottobre 2025

Crisi Amt, in provincia continuano a saltare corse di Riccitelli. Fuga degli autisti

La crisi Amt continua a mietere vittime tra le corse in subappalto a Riccitelli in provincia. Saltano corse in diversi Comuni
Dei ragazzi fermi a una fermata de. bus in una strada di campagna
Venerdì 24 Ottobre 2025

Crisi Amt, ennesima vergogna: ecco i ragazzi abbandonati per strada

Si ripete anche oggi, per il terzo giorno su quattro di scuola, lo scandalo dei ragazzi di Varese o Carro o Castiglione, lasciati a terra dal bus di Amt (in subappalto a Riccitelli) che non si è presentato al cambio in località Mereta, diretto a Sestri Levante
Venerdì 24 Ottobre 2025

Crisi Amt, niente corriere e scuolabus nell'entroterra. A Davagna scatta il 'fai da te'

A Torriglia quaranta bambini lasciati a piedi, il Comune sospende il servizio con Amt

TAGS