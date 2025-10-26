Attualità

Crisi Amt, a Cogorno 55 bambini a piedi: il Comune "divorzia" da Riccitelli

Continua il viaggio di Primocanale tra i disagi per la crisi di Amt
di Elisabetta Biancalani
Una fermata del bus vuota Una fermata del bus a Cogorno: 55 bimbi sono rimasti senza scuolabus

https://youtu.be/eTgQhIzrP6k?si=K1H_myZB-Vdu2AyM

"Il 21 settembre non si sono presentati i bus di Riccitelli (n.d.r. azienda in subappalto ad Amt) che avrebbero dovuto portare 55 bimbi all’asilo, alle elementari e alle medie di Cogorno. Si può immaginare che caos quella mattina…”. E lo immaginiamo sì che cosa significhi trovarsi senza preavviso in una situazione del genere, sindaco di Cogorno Gino Garibaldi. Che suo malgrado entra a pieno titolo nell'elenco dei disservizi per la crisi di Amt che Primocanale sta raccogliendo. 

Crisi Amt, ennesima vergogna: ecco i ragazzi abbandonati per strada

Il Comune cerca e trova un altro gestore di scuolabus 

"Grazie all’aiuto degli accompagnatori dei due scuolabus e dei genitori siamo riusciti a far arrivare tutti a destinazione, mentre per le corse del ritorno ci siamo affidati al buon cuore di un autista. Ma ci siamo subito mossi perché non potevano rischiare il giorno dopo e quelli successivi di trovarci nella stessa situazione, così abbiamo avvertito Amt (sia per iscritto che verbalmente) che avremmo cercato un’altra azienda di trasporto, che per fortuna abbiamo trovato alla Spezia. Fino al 15 novembre staremo con loro, poi vedremo. Ovviamente chiederemo ad Amt di stornare il costo che sosteniamo per questo servizio dal contratto annuale da 70mila euro, visto che il servizio con la sua supappaltatrice sta saltando". 

