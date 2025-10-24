Restyling Ferraris, Manfredi dice di no alla Salis: "Sto trattando da solo San Desiderio"

Sarebbe la nuova linea del presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, chiarita durante lo ultimo incontro a Palazzo Tursi. Il presidente della Samp avrebbe detto di no alla sindaca Salis e l'ad Blazquez, in merito alla ristrutturazione del Ferraris: non si va avanti con la società col Genoa “Genova Stadium” per il restyling dello stadio Ferraris, troppi costi, e poi noi vogliamo uno stadio tutto nostro.

Fredberg intanto, “il mago dei numeri” ha messo in lavorazione gli “algoritmi” e, dopo la partita con l’Entella, i primi risultati usciti dai suoi “mega computer” hanno dato per possibili stadi da acquistare, viste le ambizioni dei vertici blucerchiati (Manfredi-Tey-Fredberg) il Torbella, Quarto Castagna, Ligorna, ma al primo posto sembra che gli algoritmi abbiano indicato di puntare decisi su San Desiderio “un campo, una storia” che ha anche già tribune per qualche centinaio di persone.

Scartate le ipotesi del Carlini (fuori portata economica) e del Don Bosco perché i preti avrebbero già detto di no ai vertici blucerchiati (la Samp attira troppe bestemmie anche da chi non ha mai bestemmiato e questo non è accettabile nel codice etico del Don Bosco), il club blucerchiato punta deciso su San Desiderio.

Manfredi e Tey intanto stanno lanciando a Singapore il “fondo internazionale San Desiderio” che mira a raccogliere ben 100 mila euro ma anche dollari, yen, pesos, Isk (la moneta islandese). Sono accettate anche le criptovalute, qualsiasi cosa…..d’altronde con gli algoritmi di Fredberg stanno facendo di tutto per far scappare tutti i tifosi che sono, nei fatti reali, la più grande tifoseria esistente tanto che i vertici blucerchiati si meravigliano che proprio non riescono a farli desistere dall’abbonaarsi e a continuare a farli andare al Ferraris. E persino "continuano a contestarci, con tutto quello che stiamo facendo …. Per farli scappare".

