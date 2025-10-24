Attualità

Torna alla homepage

Torna l'ora legale, aumentano i rischi per gli escursionisti: i consigli da seguire

Il buio può scendere rapidamente, specialmente nelle zone più isolate
36 secondi di lettura
di Redazione

Il prossimo fine settimana, l'ora legale terminerà e le giornate si accorceranno ulteriormente. Per gli appassionati di escursioni nell'entroterra e nei boschi della Liguria la raccomandazione è essere particolarmente attenti: non attardarsi troppo ed essere di ritorno prima del tramonto. Il buio può scendere rapidamente, specialmente nelle zone più isolate. In questa situazione orientarsi e trovare la strada di ritorno può diventare complicato.

I consigli 

- Pianificare l'itinerario con attenzione.
- Partire presto per avere abbastanza tempo.
- Portare una torcia o una luce di emergenza.
- Informare qualcuno dell' itinerario e dell'orario previsto di ritorno.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Domenica 31 Agosto 2025

Cade dal sentiero e finisce in un rio: escursionista salvata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti nei boschi di Nasino, nell’entroterra albenganese, per una persona caduta in un rio. Si tratta di una donna che percorrendo un sentiero è precipitata nel rio sottostante compiendo un volo di circa 4-5 metri. Giunti sul posto, i Vigili

TAGS