Torna l'ora legale, aumentano i rischi per gli escursionisti: i consigli da seguire

Il prossimo fine settimana, l'ora legale terminerà e le giornate si accorceranno ulteriormente. Per gli appassionati di escursioni nell'entroterra e nei boschi della Liguria la raccomandazione è essere particolarmente attenti: non attardarsi troppo ed essere di ritorno prima del tramonto. Il buio può scendere rapidamente, specialmente nelle zone più isolate. In questa situazione orientarsi e trovare la strada di ritorno può diventare complicato.

I consigli

- Pianificare l'itinerario con attenzione.

- Partire presto per avere abbastanza tempo.

- Portare una torcia o una luce di emergenza.

- Informare qualcuno dell' itinerario e dell'orario previsto di ritorno.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook