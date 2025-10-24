Torna l'ora legale, aumentano i rischi per gli escursionisti: i consigli da seguire

Il prossimo fine settimana, l'ora legale terminerà e le giornate si accorceranno ulteriormente. Per gli appassionati di escursioni nell'entroterra e nei boschi della Liguria la raccomandazione è essere particolarmente attenti: non attardarsi troppo ed essere di ritorno prima del tramonto. Il buio può scendere rapidamente, specialmente nelle zone più isolate. In questa situazione orientarsi e trovare la strada di ritorno può diventare complicato.
I consigli
- Pianificare l'itinerario con attenzione.
- Partire presto per avere abbastanza tempo.
- Portare una torcia o una luce di emergenza.
- Informare qualcuno dell' itinerario e dell'orario previsto di ritorno.
