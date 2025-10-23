Protezione civile, a Brugnato il polo della colonna mobile del Levante

Regione Liguria acquista formalmente da Asl5 la proprietà del terreno in località Molino della Storta, via Fornello, nel Comune di Brugnato (La Spezia) da destinare alla realizzazione del Polo logistico della Colonna mobile regionale della Protezione Civile nel levante ligure. A marzo la Giunta regionale aveva stanziato 200mila euro del Fondo strategico regionale per procedere all'acquisto, formalizzato ad un valore di 190mila euro.

Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone. "La scelta dell'area è stata approvata a livello tecnico dal nostro Dipartimento regionale e dal Dipartimento nazionale di Protezione civile - ha detto l'assessore -. Grazie all'acquisizione dell'area, siamo pronti ad affidare la progettazione del nuovo Polo alla nostra azienda in house Ire Spa, con un ulteriore investimento di 115mila euro. E nei primi mesi del prossimo anno incontreremo le amministrazioni locali e tutti i soggetti coinvolti".

"Si tratta di un passo fondamentale per garantire alla Liguria di avere due Poli logistici regionali: uno già operativo a Villanova D'Albenga al servizio di tutto il ponente e l'altro - prosegue - che verrà realizzato a Brugnato, al servizio di tutto il levante ligure dall'area metropolitana genovese fino a Luni, in una struttura di proprietà regionale, moderna e all'avanguardia, che rimarrà nel patrimonio pubblico per gli anni a venire. Questo consentirà un grande salto di qualità logistico per lo spezzino, che oggi non ha un Polo regionale della Colonna mobile: in questi anni abbiamo investito oltre tre milioni di euro per il rinnovo quasi totale della nostra colonna mobile di Protezione civile che oggi è dislocata quasi integralmente a Villanova d'Albenga. Il nostro obiettivo è portarla anche nel levante ligure, al servizio della Città metropolitana e dello spezzino, grazie al nuovo Polo regionale, nell'ottica di una migliore capacità del Levante ligure di rispondere alle future emergenze, legate non solo al dissesto idrogeologico. L'obiettivo è di realizzarlo in circa 2 anni, con un investimento stimato di due milioni di euro".

"Tra pochi giorni - conclude Giampedrone - ricorrerà il 14esimo anniversario della disastrosa alluvione che nel 2011 colpì duramente lo spezzino: l'acquisizione del terreno del nuovo Polo regionale della Protezione civile a Brugnato è un segnale importante ed è anche la testimonianza dei grandi passi avanti fatti da allora per la sicurezza di quel territorio". Sabato 25 ottobre l'assessore regionale sarà alle 10 a Beverino per la costituzione del gruppo di protezione civile. E alle 12.30 sarà a Monterosso per la commemorazione del volontario di protezione civile Sandro Usai, vittima dell'alluvione.