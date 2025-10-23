Attualità

Torna alla homepage

Allerta, il sindaco di Casarza: "Comuni della Val Petronio uniti per la sicurezza dei cittadini"

11 secondi di lettura
di Eva Perasso

 Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 23 Ottobre 2025

Allerta arancione, il punto con l'assessore Giampedrone

https://www.youtube.com/embed/JuFAj1IoQHs?si=yWdCValyubib0Lzb
Giovedì 23 Ottobre 2025

Allerta, il sindaco di Luni: "Territorio già sovraccarico di acqua, siamo preoccupati"

https://www.youtube.com/embed/rXnMpHvjzss?si=-HKz0GsqQ0bErwZk
Giovedì 23 Ottobre 2025

Allerta, il sindaco di Borzonasca: "Pronti i mezzi della Protezione Civile per eventuali emergenze"

https://www.youtube.com/embed/0bCiquuJ260?si=VgY_3zv9pcYk_lqj  Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS