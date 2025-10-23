Allerta arancione, oggi chiusa la sede Asl a Chiavari

L'Unità di Crisi in staff alla Direzione della Asl4 si è consultata e ha disposto l'attuazione delle misure previste dal Piano Interno correlato alla gestione dell’Allerta Meteo sulla base del bollettino meteo fornito da Arpal e della emanazione della allerta.

Le chiusure di Asl 4

È stata disposta inoltre – in aggiunta a quanto previsto dai piani di protezione civile comunali - l’attuazione delle seguenti misure da parte dei competenti uffici/servizi aziendali per l’intera durata dell’allerta stessa:

● Installazione delle paratie/protezioni nelle sedi ubicate in aree esondabili o, comunque, a

rischio di allagamento;

● Chiusura della sede Asl di corso Dante, 163 a Chiavari;

● Chiusura dell’Ambulatorio veterinario Via Parma a Chiavari;

● Chiusura del Magazzino economale Via du Cantu a San Salvatore di Cogorno;

● Sospensione delle attività di cantieri edili esterni nelle aree aziendali;

● Chiusura del Polo Didattico c/o Villaggio del Ragazzo – San Salvatore di Cogorno e

relativa sospensione dello svolgimento delle attività didattiche e formative e di tutti gli

eventi/inaugurazioni;

● Valutazione della sospensione di dimissioni dall’Ospedale da parte del Direttore

Sanitario e dalla RSA da parte del Direttore Sociosanitario;

● Valutazione dell’eventuale permanenza in servizio fuori turno degli Operatori in caso di

impossibilità a garantire il cambio da parte del Responsabile delle Professioni sanitarie.

Sarà garantita la distribuzione dei farmaci presso tutte le sedi di Chiavari, Sestri Levante, Rapallo e Lavagna, fatti salvi impedimenti alla viabilità. Rimangono regolarmente attivi e aperti al pubblico tutti i Poli Ospedalieri e Sociosanitari (Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante).

Per i fragili

Tutte le persone (in particolare fragili, molto anziane e/o malati cronici) che non si sentissero di uscire per recarsi alla Asl per visite ed esami possono telefonare al numero del centralino 0185/329111 che prenderà nota (nome, cognome, contatto telefonico, giorno, sede e tipologia della prestazione) per la loro riprogrammazione.

Tutte le attività sospese o comunque non usufruite in caso di impossibilità al raggiungimento di specifici punti di erogazione dei servizi, saranno tempestivamente riprogrammate dai rispettivi Responsabili dei Servizi, dandone specifica informazione a ciascun utente al termine dell’allerta.

