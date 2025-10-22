Attualità

Torna alla homepage

Il genovese a Oslo (Norvegia): "Qui stipendi alti e congedo di paternità di 19 settimane"

3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti

 

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 16 Ottobre 2025

Il manager genovese a Hong Kong: "Tanta sicurezza, burocrazia inesistente ma costo della vita alto"

https://www.youtube.com/embed/4rSrPrR06-w?si=oBp1FWenh-TJQnbM  
Martedì 14 Ottobre 2025

La genovese a Gran Canaria: "Vita semplice con il sorriso, aumentati costi e turismo"

https://www.youtube.com/embed/qjX1WoMVdoQ?si=5GY5XYN5Grs8IBKK

TAGS