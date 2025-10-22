Allerta arancione in Liguria, ecco dove le scuole rimarranno chiuse domani

Scuole chiuse alla Spezia, nel Comune di Chiavari, a Ceranesi e a Lavagna, nella giornata di domani in occasione dell'allerta arancione emanata da Arpal.
In provincia di Genova
Chiavari
Ceranesi
Lavagna
In provincia di Savona
Albissola Marina
Bergeggi
Stella (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)
Celle Ligure (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)
Vado Ligure
Varazze (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)
In provincia della Spezia
In tutta la provincia chiuse le scuole superiori
