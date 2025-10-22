Allerta arancione in Liguria, ecco dove le scuole rimarranno chiuse domani

Scuole chiuse alla Spezia, nel Comune di Chiavari, a Ceranesi e a Lavagna, nella giornata di domani in occasione dell'allerta arancione emanata da Arpal.

In provincia di Genova

Chiavari

Ceranesi

Lavagna

In provincia di Savona

Albissola Marina

Bergeggi

Stella (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

Celle Ligure (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

Vado Ligure

Varazze (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

In provincia della Spezia

In tutta la provincia chiuse le scuole superiori

