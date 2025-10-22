Attualità

Allerta arancione in Liguria, ecco dove le scuole rimarranno chiuse domani

Sospesa l'attività didattica, ecco dove
di Redazione

Scuole chiuse alla Spezia, nel Comune di Chiavari, a Ceranesi e a Lavagna, nella giornata di domani in occasione dell'allerta arancione emanata da Arpal.

In provincia di Genova

Chiavari
Ceranesi
Lavagna

In provincia di Savona 

Albissola Marina
Bergeggi
Stella (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)
Celle Ligure (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)
Vado Ligure
Varazze (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

In provincia della Spezia

In tutta la provincia chiuse le scuole superiori

