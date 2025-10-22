Allerta arancione in Liguria, a Genova scuole aperte. Ecco dove rimarranno chiuse

Scuole aperte a Genova mentre rimarranno chiuse nella giornata di domani in diversi Comuni della Liguria a causa dell'allerta arancione emanata da Arpal.

Scuole aperte a Genova

"Il Coc disporrà l’attuazione dei Piani di emergenza dei plessi scolastici" si legge nel comunicato. "In particolare è stata già inviata comunicazione preventiva a tutte scuole del territorio comunale per informare le famiglie e il personale, docente e non, sull’eventuale prolungata permanenza all’interno degli istituti, dopo l’orario di didattica, in caso di eventuali criticità. Domani nel corso della giornata, potranno essere date ulteriori comunicazioni di aggiornamento e in particolare la necessità di prolungata permanenza all’interno delle scuole".

In provincia di Genova

Chiavari

Ceranesi

Lavagna

Santa Margherita Ligure

In provincia di Savona

Albissola Marina

Bergeggi

Stella (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

Celle Ligure (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

Vado Ligure

Varazze (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

In provincia della Spezia

In tutta la provincia chiuse le scuole superiori

