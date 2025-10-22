Attualità

Torna alla homepage

Allerta arancione in Liguria, a Genova scuole aperte. Ecco dove rimarranno chiuse

Sospesa l'attività didattica, ecco dove
57 secondi di lettura
di Redazione

Scuole aperte a Genova mentre rimarranno chiuse nella giornata di domani in diversi Comuni della Liguria a causa dell'allerta arancione emanata da Arpal.

Scuole aperte a Genova

"Il Coc disporrà l’attuazione dei Piani di emergenza dei plessi scolastici" si legge nel comunicato. "In particolare è stata già inviata comunicazione preventiva a tutte scuole del territorio comunale per informare le famiglie e il personale, docente e non, sull’eventuale prolungata permanenza all’interno degli istituti, dopo l’orario di didattica, in caso di eventuali criticità. Domani nel corso della giornata, potranno essere date ulteriori comunicazioni di aggiornamento e in particolare la necessità di prolungata permanenza all’interno delle scuole".

 

In provincia di Genova

Chiavari
Ceranesi
Lavagna
Santa Margherita Ligure

In provincia di Savona 

Albissola Marina
Bergeggi
Stella (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)
Celle Ligure (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)
Vado Ligure
Varazze (sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado)

In provincia della Spezia

In tutta la provincia chiuse le scuole superiori

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS