Nuove tariffe Amt, le associazioni dei consumatori: "Non firmiamo in bianco"

Le associazioni genovesi e liguri dei consumatori hanno incontrato oggi la sindaca Salis accompagnata dal vicesindaco Terrile, dall'assessore ai trasporti Robotti e dal Consigliere Amt Franchini. Nel corso dell'incontro è stato comunicato il nuovo piano tariffario Amt che rappresenta una manovra di quasi il 20% delle attuali tariffe.

Amt, le nuove tariffe: addio alla metro gratis, abbonamenti in base all'Isee e due nuove sperimentazioni

"Serve un confronto"

Tutte le associazioni presenti all'incontro hanno ribadito "la necessità di un confronto e l'indisponibilità a firmare in bianco un sistema che non è stato discusso nell'interesse degli utenti". Al termine del vertice si è convenuto che l'azienda incontrerà le associazioni per definire meglio l'attuale piano e valutare eventuali proposte migliorative.

Le associazioni sospendono per il momento ogni giudizio

In considerazione di ciò, le associazioni Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore "sospendono per il momento ogni giudizio sull'impianto tariffario ribadendo che sarebbe stato più utile per i cittadini definire le tariffe dopo un confronto con le associazioni dell'utenza".

