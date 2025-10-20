Attualità

Rubinetti a secco in alcune zone della città, ecco l'elenco delle vie

40 secondi di lettura
di a.d.

Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 23 ottobre 2025 dalle ore 7:30 alle 22 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

  • Via Prà zona arenile
  • Giardini Mario Peragallo
  • Largo Calasetta
  • Lungomare di Pegli lato mare
  • Ponte Antonio Milani
  • Giardini Giacomo Catellani
  • Vie limitrofe Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati a martedì 28 ottobre.


