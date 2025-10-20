Rubinetti a secco in alcune zone della città, ecco l'elenco delle vie

Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 23 ottobre 2025 dalle ore 7:30 alle 22 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
- Via Prà zona arenile
- Giardini Mario Peragallo
- Largo Calasetta
- Lungomare di Pegli lato mare
- Ponte Antonio Milani
- Giardini Giacomo Catellani
- Vie limitrofe Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati a martedì 28 ottobre.
