Rubinetti a secco in alcune zone della città, ecco l'elenco delle vie

Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 23 ottobre 2025 dalle ore 7:30 alle 22 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via Prà zona arenile

Giardini Mario Peragallo

Largo Calasetta

Lungomare di Pegli lato mare

Ponte Antonio Milani

Giardini Giacomo Catellani

Vie limitrofe Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati a martedì 28 ottobre.





