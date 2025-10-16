The Crypto show - Criptovalute e politica italiana (episodio 5)

Questa sera la nuova puntata di THE CRYPTO SHOW, in questa puntata analizziamo il rapporto tra criptovalute e la situazione politico-istituzionale italiana, insieme a Marcello Coppo e Giulio Centemero, Deputati della Repubblica Italiana.

Un viaggio tra leggi, proposte, incontri, battaglie e tassazione.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook