Attualità

Torna alla homepage

La genovese a Gran Canaria: "Vita semplice con il sorriso, aumentati costi e turismo"

3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Collage con Alessandro Di Rocco e veduta di New York
Sabato 28 Giugno 2025

Alessandro Di Rocco, il genovese che guida la ricerca sul Parkinson a New York

L’appello alla sanità ligure: "Investire in ricerca e industria"
Giovedì 18 Settembre 2025

La genovese a Santos (Brasile): "Città gemellata con Genova, in molti vogliono imparare l'italiano"

https://www.youtube.com/embed/PwisdrYnR5A?si=koZ88y8gb2XMRble  