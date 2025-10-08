Restyling Ferraris, ora la Genova Stadium cerca partner privati

Come Primocanale aveva denunciato nei giorni scorsi (LEGGI QUI) Genoa e Sampdoria, che hanno costituito una società la Genova Stadium che ad oggi risulta inattiva e con un capitale sociale di soli 20.000 euro, non hanno la possibilità di fare l’operazione di restyling dello stadio. E ora apprendiamo da un comunicato che la società Genova Stadium è “alla ricerca di partner” per fare l’operazione.

Ecco il passaggio chiave: "A conferma dei progressi dell’iniziativa, la Società ha già presentato al Comune di Genova una prima versione del Piano Economico-Finanziario, documento cardine per la valutazione della sostenibilità dell’opera, che vede il coinvolgimento di partner di primario standing e di principali operatori internazionali del settore, a garanzia della qualità e della solidità della proposta. Genova Stadium, insieme ai club soci e ai propri partner, è attivamente impegnata nell’individuazione della struttura finanziaria più idonea all’attuazione dell’operazione".



Alcune domande sorgono spontanee leggendo il comunicato. Quindi al Comune va bene entrino altri partner? Ma allora non si dà in gestione l'impianto alle società? E peraltro soci finanziari come fanno a fare l’operazione se non possono avere alcuno sfruttamento commerciale? Da dove creano i ricavi per fare l’operazione finanziarla e pagarla?

Perché se si apre ad altre ipotesi, lo stadio dovrebbe essere messo a bando con le regole del gioco scritte chiaramente

e non è detto che siano le società di calcio a vincere perché non hanno un diritto divino di avere senza gara lo stadio.

Che poi ci sia poi un accordo per far giocare le squadre è ben altro tema

Ma l’interesse economico il Comune deve garantirlo ai cittadini e secondo le normative della concorrenza mettendo tutti i soggetti interessati sullo stesso piano ed anche la garanzia che il progetto abbia una sostenibilità’ economico finanziaria

Non si comprende come ci possa essere senza un ritorno extra calcistico anche perché non basteranno certo alcuni concetti estivi per andare in pareggio.

La telenovela continua.