Forte Begato, la minoranza a Tursi: "Sì alla mini funivia". Ma la maggioranza vota contro

In consiglio comunale a Genova è tornato al centro il tema del progetto per collegare con una funivia forte Begato. Discussione accesa in aula rossa tra opposizione e maggioranza. La minoranza si è detta favorevole alla realizzazione di una mini funivia ma la maggioranza ha votato contro.

Il Comune di Genova in estate ha annunciato che avrebbe rivisto il progetto iniziale della funivia proposto dalla precedente giunta eliminando di fatto il passaggio dell'opera sopra le case del quartiere del Lagaccio. L'opera iniziale prevedeva infatti un collegamento dalla zona della Stazione Marittima con Forte Begato. Progetto che già durante la campagna elettorale aveva visto il centrosinistra schierarsi contro mentre il tema non era presente nelle linee programmatiche dall'allora candidato per il centrodestra Pietro Piciocchi, che in quei giorni ricopriva anche il ruolo di vicesindaco sindaco facente funzioni.

Dopo le elezioni il tema è finito al centro dell'attenzione mediatica. L'obiettivo della nuova amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Salis è quello, come dichiarato, di portare avanti una progettazione per la realizzazione di un nuovo impianto funiviario che costituisca "una naturale prosecuzione della cremagliera Principe-Granarolo, estendendosi dalla stazione di testa di Granarolo fino a Forte Begato" così come spiegato in un comunicato a fine settembre.

In aula rossa il consigliere di Vince Genova Piciocchi ha portato in aula un ordine del giorno in cui di fatto spiega che il centrodestra è d'accordo nell'andare avanti con la progettazione della cosidetta "mini funivia" pur di non perdere i finanziamenti e non far cadere il Comune in penali da pagare.

L'ordine impegnava la giunta anche a proseguire il percorso partecipato avviato con la cittadinanza per il completamento del parco della ex Caserma Gavoglio con l'inserimento di impiantistica sportiva, per il miglioramento delle connessioni del quartiere, tra cui la realizzazione di un nuovo ascensore per collegare la stazione di Piazza Principe con Via Doria, e per l'allargamento di via del Lagaccio.

Ma il tema ha creato diverse polemiche con i rappresentanti della maggioranza che hanno attaccato la minoranza ritenendo l'ordine del giorno pretestuoso come spiegato dall'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante che ha spiegato come il progetto per la mini funivia sia in corso di valutazione da parte dei tecnici. Alla fine l'ordine del giorno è stato respinto con 25 voti contrari e 16 favorevoli.

