Polemiche Albanese, Salis: "Il 5 maggio abbiamo visto saluti romani in centro e non ho sentito polemiche"

× Il tuo browser è obsoleto.

"Il centrodestra ha detto che c'era il diritto a manifestare quando il 5 maggio 2025 durante la commemorazione di Ugo Venturini è stato fatto il saluto romano nel centro di Genova inneggiando a un passato che vogliamo tutti dimenticare, io credo che quello sia molto grave, sia gravissimo e sinceramente sentire questi toni oggi mi lascia un po' perplessa". Così la sindaca di Genova Silvia Salis replica alle critiche del centrodestra per la sua annunciata partecipazione all'incontro con la relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese organizzato da Defence for Children Italia domani in concomitanza con il secondo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas a Israele. Di fatto Salis non risponde nel merito della cosa replicando con i fatti del maggio scorso.

"Tengo conto di tutte le sensibilità ed è giusto che ognuno si esprima, quella di martedì 7 ottobre con Francesca Albanese è una serata che è stata organizzata da un'associazione e noi abbiamo dato a disposizione i nostri contatti per organizzarla - ribadisce Salis -. Non mi piacciono le polemiche che sento arrivare soprattutto dal centrodestra perché io ricordo a tutti che il 5 maggio 2025 è stato commemorato Ugo Venturini con dei saluti romani nel centro di Genova, lì si era parlato di diritto a manifestare".

"Non capisco perché in questo momento si chieda al sindaco di non intervenire, penso che sia stato molto grave quando è stato fatto il saluto romano nel centro di Genova, non ho visto comunità o il centrodestra strapparsi le vesti per questa cosa, si è parlato del diritto a manifestare nella legalità - dichiara Salis facendo riferimento alla protesta della comunità ebraica genovese per il convegno con Francesca Albanese domani a Genova -. Ecco io credo che quando c'è il diritto a manifestare qualsiasi cosa nella legalità, con un'associazione che può organizzare una serata in uno spazio, sinceramente la deriva un po' populista io non la sostengo".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook