Insieme a Gianluigi Guida, general manager di Binance Italia, e Sara Noggler, communication strategist, esploriamo il mondo crypto e della blockchain con uno sguardo particolare al loro ruolo nella vita istituzionale. Un tema che può sembrare distante, ma che in realtà tocca da vicino ciascuno di noi: dalla trasparenza nei processi pubblici, alle nuove forme di fiducia digitale, fino alle opportunità che queste tecnologie offrono alla società.
Un dialogo aperto e accessibile per comprendere meglio come l’innovazione blockchain stia cambiando non solo i mercati, ma anche le regole del nostro vivere quotidiano.
THE CRYPTO SHOW - Episodio 3 - Le crypto nel mondo istituzionale
di Tiziana Oberti
Insieme a Gianluigi Guida, general manager di Binance Italia, e Sara Noggler, communication strategist, esploriamo il mondo crypto e della blockchain con uno sguardo particolare al loro ruolo nella vita istituzionale. Un tema che può sembrare distante, ma che in realtà tocca da vicino ciascuno di noi: dalla trasparenza nei processi pubblici, alle nuove forme di fiducia digitale, fino alle opportunità che queste tecnologie offrono alla società.
