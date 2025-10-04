THE CRYPTO SHOW - Episodio 3 - Le crypto nel mondo istituzionale

Insieme a Gianluigi Guida, general manager di Binance Italia, e Sara Noggler, communication strategist, esploriamo il mondo crypto e della blockchain con uno sguardo particolare al loro ruolo nella vita istituzionale. Un tema che può sembrare distante, ma che in realtà tocca da vicino ciascuno di noi: dalla trasparenza nei processi pubblici, alle nuove forme di fiducia digitale, fino alle opportunità che queste tecnologie offrono alla società.

Un dialogo aperto e accessibile per comprendere meglio come l’innovazione blockchain stia cambiando non solo i mercati, ma anche le regole del nostro vivere quotidiano.