A Chiavari la quarta edizione del premio Mimmo Angeli: le fake news al centro del dibattito

Si è svolta ieri, presso la Società Economica di Chiavari, la quarta edizione del Premio Giornalistico “Mimmo Angeli”, promosso dal settimanale online Piazza Levante e dedicato alla memoria dello storico direttore del Corriere Mercantile, che per 37 anni ne ha guidato con passione e autorevolezza la redazione.

Nel decennale della chiusura del “Mercantile”, l’iniziativa ha voluto ricordare non solo la figura di Angeli, ma anche il valore di un certo modo di intendere il giornalismo: rigoroso, curioso, libero. Per questa edizione, il premio si è arricchito di una nuova categoria, quella riservata ai direttori di testata, che ha visto il riconoscimento a Guido Vaciago, direttore di Tuttosport.

I premiati

A ricevere gli altri premi: Paolo Bricco del Sole 24 Ore per il giornalismo economico, Alessandro Alciato per quello sportivo e Matteo Muzio come giovane talento emergente.

Durante la serata, i quattro ospiti sono stati protagonisti di una piacevole e vivace conversazione sul tema “Fare informazione oggi tra fake news e social network”, offrendo al pubblico riflessioni e aneddoti delle loro carriere. Il dibattito ha toccato i temi della credibilità dell’informazione, delle sfide digitali e del ruolo dei giornalisti in un’epoca di sovrabbondanza comunicativa.

Tra i presenti anche Tonino Gozzi, patron dell’Entella, che ha voluto omaggiare i premiati con una maglia biancoceleste personalizzata, recante il loro nome e il numero 10, simbolo di eccellenza e creatività.

Un appuntamento, quello del Premio “Mimmo Angeli”, che si conferma un momento di riflessione e valorizzazione del buon giornalismo, capace di unire memoria, impegno e passione per l’informazione di qualità.

