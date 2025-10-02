Riaperta dopo due anni l'Antica Barberia Giacalone del Fai

Ha riaperto oggi l'Antica Barberia Giacalone del Fai di vico Caprettari, nel cuore del centro storico. A riaccendere la luce nello storico locale è la stessa gestione del salone di parrucchieri Top Hair della vicina via San Lorenzo. Non sarà solo un piccolo museo, ma anche una bottega dove ci potrà tagliare i capelli a partire dalle dieci del mattino.



La piccola bottega di dieci metri quadrati era stata aperta da Italo Giacalone, a servizio di camalli e marinai, nel 1908 in un palazzo del XVII secolo, per poi essere rinnovata e decorata in stile liberty nel 1922 a opera della Vetreria Bottaro, la stessa che quasi un secolo dopo ne ha curato il restauro.

Un piccolo gioiello di eleganza e raffinatezza salvato e riaperto nel 1992 dal Fai - il Fondo per l’Ambiente - che all'interno regala un ambiente quasi abbagliante grazie alla luce che rimbalza da un gioco di specchi tra le pareti e il soffitto di verde smeraldo, blu cobalto e giallo oro, i colori dominanti dei pannelli in cristallo colorato dai motivi a losanga e a ogive incrociate che fasciano il locale. Da ammirare poi le classiche piastrelle bianche, gli specchi ovali sopra i lavabo originali, le appliques e i lampadari centrali. Un locale affascinante che riportano agli anni e alle atmosfere della Belle Époque, come ci raccontano le poltrone originali, dove da oggi ci si può di nuovo sedersi per un taglio di capelli o la rifinitura della barba.