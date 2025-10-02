Attualità

Torna alla homepage

Riaperta dopo due anni l'Antica Barberia Giacalone del Fai

La nuova gestione della bottega storica dei vicoli salvata dal Fai affidata ai titolari di un salone di parrucchieri di via San Lorenzo
1 minuto e 12 secondi di lettura
di Miv

Ha riaperto oggi l'Antica Barberia Giacalone del Fai di vico Caprettari, nel cuore del centro storico. A riaccendere la luce nello storico locale è la stessa gestione del salone di parrucchieri Top Hair della vicina via San Lorenzo. Non sarà solo un piccolo museo, ma anche una bottega dove ci potrà tagliare i capelli a partire dalle dieci del mattino.

La piccola bottega di dieci metri quadrati era stata aperta da Italo Giacalone, a servizio di camalli e marinai, nel 1908 in un palazzo del XVII secolo, per poi essere rinnovata e decorata in stile liberty nel 1922 a opera della Vetreria Bottaro, la stessa che quasi un secolo dopo ne ha curato il restauro.
Un piccolo gioiello di eleganza e raffinatezza salvato e riaperto nel 1992 dal Fai - il Fondo per l’Ambiente - che all'interno regala un ambiente quasi abbagliante grazie alla luce che rimbalza da un gioco di specchi tra le pareti e il soffitto di verde smeraldo, blu cobalto e giallo oro, i colori dominanti dei pannelli in cristallo colorato dai motivi a losanga e a ogive incrociate che fasciano il locale. Da ammirare poi le classiche piastrelle bianche, gli specchi ovali sopra i lavabo originali, le appliques e i lampadari centrali. Un locale affascinante che riportano agli anni e alle atmosfere della Belle Époque, come ci raccontano le poltrone originali, dove da oggi ci si può di nuovo sedersi per un taglio di capelli o la rifinitura della barba.

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 19 Gennaio 2024

L'antica erboristeria Sant'Anna di frate Ezio: "Contro l'influenza? Rosa canina ed echinacea"

Nel cuore di Castelletto c'è l'antica farmacia che ancora oggi con le erbe realizza decotti, creme, caramelle e molto altro: siamo stati qui a scoprire l'antica bilancia con cui gli erboristi pesavano le erbe, che era quella che si usava per le monete