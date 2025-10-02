Ha riaperto oggi l'Antica Barberia Giacalone del Fai di vico Caprettari, nel cuore del centro storico. A riaccendere la luce nello storico locale è la stessa gestione del salone di parrucchieri Top Hair della vicina via San Lorenzo. Non sarà solo un piccolo museo, ma anche una bottega dove ci potrà tagliare i capelli a partire dalle dieci del mattino.
La piccola bottega di dieci metri quadrati era stata aperta da Italo Giacalone, a servizio di camalli e marinai, nel 1908 in un palazzo del XVII secolo, per poi essere rinnovata e decorata in stile liberty nel 1922 a opera della Vetreria Bottaro, la stessa che quasi un secolo dopo ne ha curato il restauro.
Un piccolo gioiello di eleganza e raffinatezza salvato e riaperto nel 1992 dal Fai - il Fondo per l’Ambiente - che all'interno regala un ambiente quasi abbagliante grazie alla luce che rimbalza da un gioco di specchi tra le pareti e il soffitto di verde smeraldo, blu cobalto e giallo oro, i colori dominanti dei pannelli in cristallo colorato dai motivi a losanga e a ogive incrociate che fasciano il locale. Da ammirare poi le classiche piastrelle bianche, gli specchi ovali sopra i lavabo originali, le appliques e i lampadari centrali. Un locale affascinante che riportano agli anni e alle atmosfere della Belle Époque, come ci raccontano le poltrone originali, dove da oggi ci si può di nuovo sedersi per un taglio di capelli o la rifinitura della barba.
Riaperta dopo due anni l'Antica Barberia Giacalone del Fai
Ha riaperto oggi l'Antica Barberia Giacalone del Fai di vico Caprettari, nel cuore del centro storico. A riaccendere la luce nello storico locale è la stessa gestione del salone di parrucchieri Top Hair della vicina via San Lorenzo. Non sarà solo un piccolo museo, ma anche una bottega dove ci potrà tagliare i capelli a partire dalle dieci del mattino.
TAGS
ARTICOLI CORRELATI
L'antica erboristeria Sant'Anna di frate Ezio: "Contro l'influenza? Rosa canina ed echinacea"Nel cuore di Castelletto c'è l'antica farmacia che ancora oggi con le erbe realizza decotti, creme, caramelle e molto altro: siamo stati qui a scoprire l'antica bilancia con cui gli erboristi pesavano le erbe, che era quella che si usava per le monete
Sponsorizzate
Ultime notizie
- Corteo dei pro-Pal blocca il traffico a Ventimiglia
- Olive taggiasche, la soddisfazione della Regione: ufficiale riconoscimento Igp
- Riaperta dopo due anni l'Antica Barberia Giacalone del Fai
- Bucci: "Buco Amt? Chi dice che il bilancio è falso se ne assuma la responsabilità"
- Intelligenza artificiale e pubblicità, Asef ricorre all'Ai per la nuova campagna
- Venerdì di 'prime' teatrali: Primocanale in diretta dal Carlo Felice per 'Don Giovanni'
IL COMMENTO
Tunnel e sopraelevata: errori di gestione e visioni superate
Salis, Scajola, il partito dei sindaci e gli ostacoli dell’agone nazionale