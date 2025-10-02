Camera di Commercio di Genova e Canarie firmano un protocollo per rafforzare i legami economici

La Camera di Commercio di Genova e la sua omologa delle Canarie hanno siglato oggi un protocollo di collaborazione per sviluppare relazioni economiche e culturali tra i due territori. La firma è avvenuta nella sala 26 avril del rettorato dell’Università di Gran Canaria, officiata dal prorettore all’internazionalizzazione Jin Taira, nell’ambito della settimana dedicata all’Italia.

Liguria protagonista alle Canarie

A rappresentare l’ente camerale genovese era Paolo Corsiglia, che ha sottolineato come le Canarie siano un mercato di grande interesse per le imprese liguri, grazie al turismo internazionale e a un clima economico favorevole agli investimenti.

Paolo Corsiglia in rappresentanza della Camera di Commercio di Genova

Eccellenze liguri, dai canestrelli allo spumante

I genovesi hanno omaggiato i loro interlocutori con una selezione di prodotti simbolo del territorio: dai canestrelli di Montebruno al prestigioso spumante affinato nei fondali di Portofino, espressione dell’innovazione e della tradizione enogastronomica ligure.

Settimana dell’Italia a Las Palmas

L’iniziativa rientra nel programma ideato e organizzato da Stefania Bertini, imprenditrice genovese attiva da anni nelle Canarie. Oltre alla firma, sono stati presentati alcuni progetti imprenditoriali liguri con l’obiettivo di avviare collaborazioni stabili con il mercato locale.

Il ruolo da protagonista di Primocanale

Tra le realtà protagoniste anche Primocanale, rappresentata dal suo editore Maurizio Rossi, che ha raccontato la storia dell’emittente ricordando i legami con Cristoforo Colombo, al quale è dedicata la terrazza sul grattacielo Piacentini.

Programma culturale

Alla componente economica si affianca quella culturale: oggi è stato presentato l’ultimo film di Neri Marcorè, già mattatore dello spettacolo La Grande Bellezza diretto da Duccio Forzano, direttore artistico di Primocanale. Domani seguiranno altri incontri di business tra imprese italiane e partner canari.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook