Metro, Tafaria (Filca cisl Liguria): "Firmato l'accordo per la salvaguardia dei lavoratori"

“Questa mattina abbiamo firmato con l’assessore comunale alle Infrastrutture Ferrante l’accordo che prevede la salvaguardia occupazionale per la ventina di edili attualmente impiegati dalla ditta Manelli nel cantiere per la metropolitana di Genova-Brin. Ringraziamo Ferrante per la disponibilità e sensibilità, non entriamo nel merito della possibile revoca dell’appalto ma l’unica cosa che ci interessava era quella di garantire una continuità occupazionale a lavoratori con professionalità importanti che da anni stanno lavorando per realizzare la metropolitana di Genova. Nel caso dovesse subentrare un’altra impresa al posto di Manelli, il Comune si è impegnato ad inserire la clausola di salvaguardia occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati”, spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

