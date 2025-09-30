Ordinanza anti alcol, a Genova misure prorogata fino a marzo 2026

Il Comune di Genova ha prorogato fino al 31 marzo 2026 l'ordinanza per la prevenzione dell'abuso di alcol in spazi aperti. Su tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sono vietati la detenzione e il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi.

Inoltre, ogni giorno, dalle 12 alle 8 del giorno successivo, sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche o aperte al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), nelle seguenti zone: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente (già comprese nell'ordinanza sindacale n. 390 del 29 dicembre 2022), nonché nelle aree del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri, dei laghetti di San Carlo di Cese e di Cornigliano.

Su tutto il territorio di Genova, l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi tipo di contenitore, deve cessare ogni giorno alle 22 e non può riprendere prima delle 6 del giorno successivo.

La proroga di sei mesi dell'ordinanza si è resa necessaria per fornire il tempo necessario all'amministratore per codificare le limitazioni al consumo di alcol in un apposito regolamento, rendendole le misure così non più emergenziali ma strutturali, in seguito a un dovuto e opportuno confronto con i Municipi e le associazioni di categoria.

