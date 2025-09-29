Rifiuti differenziati, disagi a Genova: Amiu punta il dito sugli impianti esterni

Disagi nella raccolta dei rifiuti differenziati stanno creando malumori tra i cittadini genovesi, con cumuli di materiali riciclabili che si accumulano in alcune zone della città. A fare chiarezza sulla situazione è Amiu, l’azienda municipalizzata incaricata della gestione dei rifiuti, che attribuisce le problematiche a difficoltà operative legate a impianti di trattamento esterni. Secondo Amiu, i ritardi non dipendono dall’organizzazione interna, ma da malfunzionamenti e limitazioni nella capacità di smaltimento degli impianti regionali e nazionali a cui l’azienda si affida per il processamento di plastica, carta e altri materiali riciclabili.

La nota di Amiu

"P er la settimana in corso e con tutta probabilità anche per la prossima, potrebbero verificarsi alcuni disagi nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Le difficoltà non dipendono dal servizio svolto da AMIU, ma dai problemi degli impianti esterni di trattamento e smaltimento a cui devono essere conferiti i rifiuti raccolti. Nonostante l’impegno costante del personale AMIU e le soluzioni organizzative messe in atto, la situazione resta complessa e potrebbe causare rallentamenti nello svuotamento dei cassonetti stradali. Si consideri che allo stato risultano carenze nella capacità di ricezione di tali impianti per circa 1.000 tonnellate/settimana. Chiediamo la collaborazione di tutti e maggior ragione a privilegiare sempre la raccolta differenziata".

