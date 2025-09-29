Crisi Amt, Salis incontra ad Trenitalia: "Confermata dilazione debito e biglietto integrato""

Incontro oggi pomeriggio a Palazzo Tursi tra la sindaca di Genova Silvia Salis e l'amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio per un confronto dedicato al futuro del trasporto pubblico su ferro nella città di Genova. Durante l'incontro, Strisciuglio ha accolto la richiesta dell'amministrazione comunale di dilazionare il debito di Amt nei confronti di Trenitalia e di confermare il mantenimento degli accordi attualmente in vigore sulla tariffazione integrata fino alla fine del 2026. Questa decisione consentirà ad Amt di intervenire sulla propria situazione finanziaria senza ulteriori aggravi nel breve periodo. Salis ha espresso il proprio ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione dimostrate da Trenitalia e dal suo amministratore delegato, già emerse nelle scorse settimane con la rinuncia all'ingiunzione di pagamento da parte della società ferroviaria.

"È stato un incontro molto proficuo - ha detto Salis - Oltre alla disponibilità di Trenitalia a definire un percorso sostenibile per la gestione del debito di Amt, abbiamo avviato un dialogo sulle possibili sinergie future tra il Comune, Amt e Trenitalia. Un confronto importante, in un momento decisivo per il trasporto pubblico ferroviario nella nostra città con il completamento del potenziamento del nodo di Genova. C'è la volontà da parte mia e dell'amministrazione comunale di rivedere in maniera molto più produttiva i rapporti con Trenitalia, per garantire servizi migliori ai cittadini e uno sviluppo più integrato della mobilità urbana".

