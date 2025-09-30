Attualità

Il dramma invisibile dell’alcolismo, martedì a 'People' il racconto di chi lotta ogni giorno

Tra dipendenza e rinascita scopriremo il lavoro dei club degli alcolisti in trattamento con ARCAT
1 minuto e 29 secondi di lettura
di Tiziana Oberti

La dipendenza da alcol in Liguria raccontata attraverso l’esperienza di ARCAT Liguria, l’associazione regionale dei club degli alcolisti in trattamento. Sarà questo il tema della nuova puntata di 'People - Cambia il tuo punto di vista' in onda martedì 30 settembre dalle 21.00.

Un’occasione per approfondire una realtà spesso invisibile, mettendo al centro le persone che vivono la dipendenza e chi le accompagna nel percorso di cura, offrendo uno sguardo fatto di dati e testimonianze.

Cosa fa ARCAT Liguria?

ARCAT Liguria è un’organizzazione di volontariato che supporta chi lotta contro l’alcolismo e le loro famiglie, offrendo un percorso di riabilitazione basato su un approccio ecologico-sociale. I club degli alcolisti in trattamento, con la loro autonomia e vicinanza alle comunità locali, rappresentano il cuore dell’associazione. Qui il lavoro si concentra sul “qui ed ora”, affrontando le situazioni concrete di ogni partecipante e promuovendo un reale cambiamento nello stile di vita non solo della persona colpita dalla dipendenza, ma di tutta la famiglia. Un approccio inclusivo con molteplici corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per chi decide di diventare “servitore-insegnante” nei club.

Liguria tra regioni con il più alto consumo di alcol

I dati più recenti indicano che la Liguria è tra le regioni italiane con il più alto consumo di alcol, soprattutto tra gli uomini, con percentuali superiore di oltre 4 punti rispetto alla media nazionale che si attesta attorno al 77,4%. Anche il consumo femminile è in crescita, mentre a livello nazionale si contano circa 8 milioni di persone a rischio legate all’alcol, una realtà che comporta gravi conseguenze in termini di salute e qualità della vita.

Per info: www.arcat-liguria.com cell. 347-8093255

