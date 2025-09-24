Attualità

Torna alla homepage

Bper, Confindustria nautica e Rina presentano Sustainable Finance Lab - Lo speciale

3 secondi di lettura
di Redazione

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 23 Settembre 2025

Il Salone Nautico si conclude con 124.000 visitatori

La 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale si chiude con un bilancio positivo dopo sei giornate che hanno confermato la centralità dell’appuntamento nel panorama mondiale della nautica. I visitatori sono stati 124.248 (+2,8% rispetto all'anno scorso). Il pubblico ha premiato in particolare le
Martedì 23 Settembre 2025

Salone Nautico di Genova, dalle vele alla rivoluzione digitale: ecco come è cambiata la navigazione

Fondazione Ansaldo, in collaborazione con Fondazione Leonardo ETS, ha preso parte alla 65ma edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova con l’evento Rotte di cambiamento: dalla vela al cloud