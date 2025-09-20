Fondazione Carige e Confindustria Nautica aprono le porte del Salone alle persone con fragilità

Visite organizzate gratuite al Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dal 18 al 23 settembre, per le persone con fragilità seguite dalle associazioni del territorio. L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra Fondazione Carige e Confindustria Nautica, permetterà ad un centinaio di persone di vivere una giornata indimenticabile tra gli stand della 65esima edizione del Salone.

Cinque giornate di visite guidate

Fondazione Carige, presente alla kermesse con un proprio stand, insieme a Confindustria Nautica organizzerà cinque giornate di visite guidate, da venerdì 19 a martedì 23 settembre, in collaborazione con le associazioni del territorio coinvolte nel progetto. La Fondazione ha curato il raccordo con le realtà associative, mentre Confindustria Nautica mette a disposizione un servizio di accoglienza dedicato all’accompagnamento delle persone con fragilità alla scoperta della manifestazione. Gli ingressi al Salone, messi a disposizione grazie al contributo congiunto di Confindustria Nautica e Fondazione Carige, saranno donati alle associazioni partecipanti: una parte offerta dal Salone stesso e una parte acquistata dalla Fondazione a tariffa agevolata.

Un passo concreto verso una società più inclusiva

“Questa iniziativa – sottolinea il presidente di Fondazione Carige, Lorenzo Cuocolo – rappresenta un passo concreto verso una società più inclusiva, dove anche le persone più fragili possano sentirsi parte attiva della vita cittadina. Aprire le porte di un evento prestigioso come il Salone Nautico a chi normalmente ha meno occasioni di vivere esperienze di questo tipo ha un valore simbolico forte: significa affermare che la comunità è davvero aperta a tutti, senza esclusioni, e trasmette un messaggio di sostenibilità sociale. Fondazione Carige è da sempre impegnata a sostenere progetti che uniscono cultura, comunità e attenzione ai bisogni sociali, e il Salone Nautico rappresenta un’occasione unica per trasmettere questi valori. L’accessibilità non è un dettaglio, ma una condizione necessaria per garantire pari opportunità a tutti. Non è solo una visita, ma l’occasione di vivere un’esperienza nuova e sentirsi parte della comunità cittadina. Siamo orgogliosi di lavorare al fianco delle associazioni del territorio e a Confindustria Nautica, affinché questa esperienza diventi un’occasione di incontro, di crescita e di condivisione”.

“Il Salone Nautico Internazionale è la vetrina più prestigiosa della nostra industria, per questo siamo particolarmente orgogliosi di aprirne le porte, insieme a Fondazione Carige, alle persone con fragilità seguite dalla città e dalle associazioni del territorio - dichiara il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti -. La nautica rappresenta passione, innovazione e bellezza, valori che devono poter essere condivisi da tutti, senza barriere. Questa iniziativa è parte dell’impegno concreto di Confindustria Nautica a rendere il Salone un luogo sempre più inclusivo e accessibile, capace di unire il mondo delle imprese con quello della comunità. Queste giornate potranno diventare un’occasione di scoperta, di incontro e di partecipazione autentica”.

