Camion incolonnati al casello di Pra': lunghe code in autostrada e in città

C'è chi anticipa lo sciopero di lunedì e chi recupera da quello di ieri tra i camionisti incolonnati al casello di Genova Pra', sulla A10. Questa mattina si registrano code sia sulla viabilità ordinaria che quella autostradale: i mezzi pesanti si muovono infatti a passo d'uomo verso l'uscita creando non pochi disagi.

Lo sciopero che ha visto nella giornata di ieri varco Etiopia chiuso dalle sei del mattino per otto ore e quello indetto lunedì 22 dai sindacati di base ha infatti visto una riprogrammazione degli arrivi in porto degli autotrasportatori, creando un flusso importante per la giornata di oggi. Così dall'alba la corsia di destra della A10 che porta verso la rampa d'uscita di Genova Pra' è ora occupata da una lunga fila di camion.

Al momento la coda è sulla A26, tra Masone e il bivio con la A10 e intorno al casello. Nel pomeriggio di ieri un'altra coda di oltre sette chilometri è stata registrata sulla tratta, dopo un incidente avvenuto al casello di Ovada, sulla rampa di entrata in direzione Genova.

