Otto ore di sciopero per Gaza a Genova, chiuso varco Etiopia. Alle 9 il corteo: il percorso

È iniziato con la chiusura di varco Etiopia a Sampierdarena lo sciopero generale indetto dalla Cgil "per Gaza e contro tutte le guerre". Otto ore per tutti tranne i settori di scuola, università e ricerca, come previsto dai vincoli della legge 146 del ’90: per loro l'invito è quello di indossare un fiocco nero e dedicare la giornata a percorsi educativi, lezioni e attività sul valore della non violenza.

Alle 9 il presidio a Cornigliano, poi il corteo: il percorso

L'appuntamento per la manifestazione è fissato a Genova per le ore 9 ai giardini Melis a Genova Cornigliano. Da lì, i lavoratori si sposteranno in corteo verso la prefettura di Genova seguendo questo percorso: via S.G. Acri, strada Guido Rossa, lungomare Canepa, San Benigno, via di Francia, via Milano, via Buozzi, via Gramsci, porta di Vacca, piazza della Nunziata, largo Zecca e piazza Lanfranco.

La Cgil chiede di fermare subito ogni intervento militare nella Striscia

La Cgil chiede di "fermare subito ogni intervento militare nella Striscia, di sostenere e garantire la sicurezza della Global Sumud Flottilla e di tutte le missioni umanitarie in corso, di garantire corridoi umanitari e mettere in sicurezza la popolazione civile. La Cgil chiede anche che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l'occupazione della Cisgiordania"."È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si devono adoperare immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook