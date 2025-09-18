The crypto show - L'uomo più ricco del mondo

Partiamo dal 2008, arriviamo ai giorni nostri, andiamo nel futuro.
Nel primo episodio di The Crypto Show scopriamo le origini di Bitcoin insieme a Gian Luca Comandini, imprenditore italiano, professore universitario e divulgatore tecnologico esperto di fintech e new media.
Conducono Filippo Anania e Lucrezia Van Stegeren.
Regia di Edoardo Rossi
IL COMMENTO
Il bicchiere mezzo pieno della scuola senza cellulari. E all'intervallo, spunta una "cirulla"
Matte non c’è più, smettiamola di chiamarle tragedie