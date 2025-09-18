Attualità

The crypto show - L'uomo più ricco del mondo

di Redazione

Partiamo dal 2008, arriviamo ai giorni nostri, andiamo nel futuro.
Nel primo episodio di The Crypto Show scopriamo le origini di Bitcoin insieme a Gian Luca Comandini, imprenditore italiano, professore universitario e divulgatore tecnologico esperto di fintech e new media.

Conducono Filippo Anania e Lucrezia Van Stegeren.

Regia di Edoardo Rossi

