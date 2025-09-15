Nautico, Formenti: "Mille barche e 45 espositori dall'estero, sarà un Salone da record"

"Sarà un salone nautico importante, un salone con tantissimi novità. Più di 1000 barche esposte, più di 400 espositori del tech trade, quindi accessoristica, componentistica. Avremo 23 nuovi cantieri, 45 espositori dall'estero, tra i quali 24 europei e 21 extraeuropei. Avremo 123 novità e tra queste 96 sono première assolute. Numeri molto importanti e che confermano e superano i numeri dello scorso anno. Ci aspettiamo anche un numero di visitatori superiori ai già numerosi dello scorso anno". Lo ha detto il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti alla presentazione dell'edizione 2025 del Salone Nautico Internazionale di Genova che si svolgerà dal 18 al 23 settembre.

"Abbiamo più dell'85% degli spazi in acqua, che è un record rispetto agli altri saloni nautici e abbiamo 9 km di banchine che è tantissimo, tutte piene - le parole di Formenti - siamo in una location che ci permette di mettere i nostri prodotti, barche e yacht, esattamente dove devono stare, cioè nell'acqua - ha aggiunto Formenti -. E anche nella piccola nautica, se molti prodotti sono esposti a terra, ci sono però le banchine disponibili per effettuare le prove in acqua con gommoni e barche di tutte le dimensioni. Inoltre "il layout è sempre meglio. Il waterfront di levante non è ancora finito, quindi abbiamo avuto alcune cose da sistemare ma l'area sta diventando sempre più bella".