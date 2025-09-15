Cambia la maestra, i genitori non fanno entrare in classe i bambini

I genitori dei circa ventotto bambini dell'asilo di frazione Roverino (sezione "Coccinelle") a Ventimiglia stamattina non hanno fatto entrare i propri figli in classe in concomitanza con il primo giorno di scuola, contrariati dalla decisione della dirigente scolastica Antonella Costanza di trasferire la maestra.

"La maestra avrebbe dovuto concludere il ciclo"

"L'insegnante aveva già trascorso con i nostri figli il primo e il secondo anno. Adesso avrebbe dovuto concludere il ciclo, ma è stata trasferita al plesso di Latte - ha detto Nico Martinetto, che parla in qualità di portavoce dei genitori ma è anche consigliere comunale di Ventimiglia e presidente del Consiglio di istituto -. Sappiamo benissimo, che è facoltà della preside decidere se e chi trasferire e noi non vogliamo sindacare su questo, ma non riusciamo a capirne la logica".

I bambini non entreranno in classe nemmeno domani

Il problema è che i bambini e gli stessi genitori si erano affezionati all'insegnante. "A lasciarci perplessi è il fatto che fino a neanche una settimana fa, in un incontro pre-scuola, c'era ancora la vecchia maestra. Quindi, cosa è successo in questi giorni?". I genitori tengono duro e annunciamo che neppure domani faranno entrare i figli in classe, in attesa di un riscontro ufficiale da parte della dirigente scolastica. Tra l'altro, sembra che proprio in seguito a questa decisione, i genitori di tre alunni della stessa classe abbiano deciso di trasferire i propri figli. "L'auspicio - conclude Martinetto - è che la preside torni sui suoi passi e che si possa trovare una soluzione".

