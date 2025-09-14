Il Comitato No Forno davanti a palazzo Tursi, il 24 settembre il flash mob dei cittadini

L'immagine realizzata con l'IA dal Comitato No Forno Elettrico Genova

Un flash mob davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Il Comitato No Forno Elettrico Genova, insieme ai cittadini di Cornigliano e di Genova, ha organizza una manifestazione per il , in occasione del convegno Arpal sui dati ambientali per ribadire il loro no all'ipotesi di un forno elettrico negli impianti di Ex Ilva.

Già il quattro settembre migliaia di cittadini erano scesi in piazza per una passeggiata lungo via Cornigliano al grido di "No forno, no forno". Una manifestazione partecipata che ha visto in scendere in piazza giovani e anziani, coppie con figli e stranieri che abitano tutti i giorni il quartiere.

Tutti i dettagli del flash mob

"Il ritrovo sarà alle ore 14.15 e il flash mob inizierà alle 15. Le cittadine e i cittadini indosseranno tute bianche o magliette bianche e si disporranno in tre file, mostrando fogli con i riferimenti alla Costituzione italiana e alle norme europee, tra cui:

Articolo 32 (diritto fondamentale alla salute)

Articolo 41 (l’iniziativa economica non può arrecare danno alla salute e all’ambiente)

Principio di precauzione europeo

Il Comitato chiede di reinstallare le centraline Arpal a Cornigliano

In questa occasione il Comitato ribadisce inoltre la richiesta già formalizzata di reinstallare le centraline di monitoraggio ambientale a Cornigliano, dismesse da oltre vent’anni, indispensabili per garantire trasparenza sui dati e tutelare la salute pubblica" si legge nel comunicato del Comitato No Forno Elettrico Genova. "Con questa azione simbolica e pacifica vogliamo riaffermare che ogni decisione sul futuro di Cornigliano e della città deve rispettare i diritti fondamentali alla salute e all’ambiente, sanciti dalla Costituzione e dalle norme europee".

