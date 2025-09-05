Salis nomina un nuovo garante dei diritti delle persone private di libertà

L'avvocato Marco Cafiero è il nuovo garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova. Cafiero è stato nominato con ordinanza dalla sindaca Silvia Salis, e ricoprirà il ruolo per il prossimo triennio.

Avvocato penalista specializzato in Criminologia Clinica con indirizzo sociopsicologico

Marco Cafiero è un avvocato penalista, abilitato all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Genova, specializzato in Criminologia Clinica con indirizzo sociopsicologico. Attualmente consulente e membro del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Centro di Solidarietà a titolo gratuito e consulente della Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus e della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche.

Cafiero: "Sono molto onorato dell'incarico ricevuto"

Nel 2025 ha partecipato alla VII Conferenza Nazionale Dipendenze, in qualità di esperto e rappresentante di reti di comunità, e dal 2019 partecipa al Gruppo gdl "persone private della libertà personale" all'interno del forum del Terzo settore in qualità di portavoce, sui tavoli dedicati al lavoro e alla giustizia, con particolare riferimento alla Giustizia Riparativa. "Sono molto onorato dell'incarico ricevuto - ha detto Cafiero- che mi consente di esprimere una storia personale durata 40 anni. Ringrazio l'amministrazione per aver riconosciuto un impegno sociale che mi ha permesso di crescere nella solidarietà".

