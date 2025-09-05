Invasione del verde, salita delle Fieschine "il polmone di Genova", l'inchiesta

Salita delle Fieschine, nel centro di Genova

"Benvenuti nel polmone verde di Genova" scherza una signora che incontriamo per strada. Ma da scherzare in realtà c'è poco, perchè salita delle Fieschine, nel centro di Genova, ha talmente tante erbacce che lo sembra davvero, il polmone verde della città.

Siamo tra via Felice Romani e via Mura dello Zerbino, pieno centro. Si sale anche verso lo scientifico Leonardo. E il percorso è veramente ristretto, attraverso quei bei mattoncini rossi tipici delle creuze genovesi. Intorno, dove oggi ci sono solo erbacce altissime, ci sarebbero un bell'acciottolato, anch'esso tipico delle viuzze del capoluogo, ma ci vuole parecchia immaginazione per scovarne esemplari sepolti dal verde incolto. E' stata una nostra spettatrice a segnalarci la via, e volentieri l'abbiamo raggiunta. Tantissime le indicazioni che arrivano alla nostra redazione, e tante ne attendiamo ancora.

Prosegue così il nostro viaggio-inchiesta sull'invasione del verde a Genova, il verde "indisciplinato", quelle erbacce che spesso diventano arbusti, che attaccano le strade e soprattutto i marciapiedi dei quartieri. Primocanale ha iniziato a raccogliere, e continuerà a farlo, le vostre segnalazioni che sono arrivate numerosissime.