Ubriaco entra in Pronto Soccorso e sferra pugni a un Oss: arrestato dai carabinieri

Paura nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Lavagna, dove un 20enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito un operatore socio-sanitario del reparto.

Colpito un oss che stava cercando di calmarlo

I militari della Stazione di Lavagna sono intervenuti sul posto perché il 20enne, di origine senegalese, dopo essere entrato nel Pronto Soccorso in evidente stato di ubriachezza ha cominciato a inveire contro il personale sanitario, che stava provando a calmarlo. L'aggressione è sfociata quando il 20enne ha colpito con una raffica di pugni un OSS dell'ospedale, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e portarlo presso la stazione della Compagna di Sestri Levante, in attesa del rito direttissimo.

Contrasto allo spaccio a Genova

A Genova un 25enne di origini gambiane è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Genova Maddalena, in vico dell’Amor Perfetto, poiché sorpreso a cedere delle dosi di hashish ad un 34enne italiano, che è stato segnalato alla Prefettura. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.