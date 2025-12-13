Ubriaco entra in Pronto Soccorso e sferra pugni a un Oss: arrestato dai carabinieri

Paura nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Lavagna, dove un 20enne è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito un operatore socio-sanitario del reparto.
Colpito un oss che stava cercando di calmarlo
I militari della Stazione di Lavagna sono intervenuti sul posto perché il 20enne, di origine senegalese, dopo essere entrato nel Pronto Soccorso in evidente stato di ubriachezza ha cominciato a inveire contro il personale sanitario, che stava provando a calmarlo. L'aggressione è sfociata quando il 20enne ha colpito con una raffica di pugni un OSS dell'ospedale, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.
I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e portarlo presso la stazione della Compagna di Sestri Levante, in attesa del rito direttissimo.
Contrasto allo spaccio a Genova
A Genova un 25enne di origini gambiane è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Genova Maddalena, in vico dell’Amor Perfetto, poiché sorpreso a cedere delle dosi di hashish ad un 34enne italiano, che è stato segnalato alla Prefettura. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.
IL COMMENTO
Lo sprint di Andrea Orlando ex perdente lanciato verso dove?
Ex Ilva, basta illusioni: ora l'unica via è lo Stato