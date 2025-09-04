Invasione del verde a Genova: viaggio a tappe nel degrado, l'inchiesta

× Il tuo browser è obsoleto.

Prosegue il nostro viaggio-inchiesta sull'invasione del verde a Genova, ma non parliamo del verde inteso come belle aiuole curate, bei giardini ordinati, parchi pubblici... che ce ne fossero di questi. Parliamo del verde "indisciplinato", quelle erbacce che spesso diventano arbusti, che attaccano le strade e soprattutto i marciapiedi dei quartieri. Primocanale ha iniziato a raccogliere, e continuerà a farlo, le vostre segnalazioni che sono arrivate numerosissime.

Il caso di via Carcassi, salita della Tosse e via Foscolo

Oggi facciamo tappa in centro, nella via Carcassi che accompagna da via Serra o da piazza Corvetto, in via San Vincenzo o via XX Settembre. Il benvenuto, all'angolo con via Serra, è presagio di uno zig zag tra erbacce di ogni genere e dimensione. Già il marciapiede è stretto e lo diventa ancora di più. Arrivando verso la fine troviamo addirittura l'ortica (o almeno così pare). Attenzione a non pungervi. Ma il top arriva all'angolo tra salita della Tosse (che porta in via San Vincenzo) e via Foscolo, che porta niente meno che in via XX Settembre, il salotto di Genova. In salita della Tosse ci sono tantissime erbacce, che a tratti coprono quasi interamente la pavimentazione piastrellata. In via Foscolo, a parte un'auto abbandonata, è difficile intravedere l'asfalto a terra, tanto verde incolto c'è. Un signore sale faticosamente nei pochi centimetri lasciati liberi per camminare.

Il marciapiede invaso dalle erbacce in via Carcassi

