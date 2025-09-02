Autobus, dal 1 settembre sono tornati gratis a partire dalle 9:30 per gli over 70

Da lunedì 1 settembre si torna alla normalità anche per quanto riguarda agli autobus gratis, la sperimentazione iniziata nel 2024 a Genova che prevede la gratuità dei mezzi pubblici per gli over 70 e per gli under 14. Da lunedì quindi, gli anziani genovesi in possesso del CityPass possono usufruire della gratuità degli autobus Amt a partire dalle 9:30 e non più dalle 7:30, come era stato per tutta l'estate.

La misura nasce per proteggere le fasce più deboli della popolazione dal caldo eccessivo

Come era avvenuto la scorsa estate, anche quest'anno la misura era nata dalla necessità di dare alle fasce di popolazione più fragili la possibilità di uscire nelle ore meno calde, in considerazione delle condizioni climatiche estive.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook