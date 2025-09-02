Notte di maltempo, allagamenti a Cicagna
4 secondi di lettura
di Elisabetta Biancalani
TAGS
ARTICOLI CORRELATI
Martedì 02 Settembre 2025
Maltempo, il viaggio a Pian dei Ratti tra allagamenti e dannihttps://www.youtube.com/embed/ZkB9PBVQfPY?si=ik-hUL23lM3ptWL7
Martedì 02 Settembre 2025
Maltempo in Liguria, la situazione a Cicagnahttps://www.youtube.com/embed/_m8Qx4MnRJo?si=KYZDuYa8sqAAJWJ6
Ultime notizie
- Uno studente su sei in Liguria è senza la cittadinanza italiana
- In piazza con pentole e coperchi contro il forno elettrico IL VIDEO
- Patrizia Avagnina ai lavoratori Fiom: "Toglietevi le magliette rosse, non le meritate"
- Lo scontro tra comitati 'no forno' e operai Fiom IL VIDEO
- Forno elettrico a Cornigliano, il pediatra Ferrando: "Rischio morti premature e disabilità"
- Scoperto a spacciare, in casa cocaina e hashish e 15 mila euro in contanti
IL COMMENTO
Ex Ilva, l'inopportuno incontro Salis-Jindal
Ma davvero il Comune di Genova ha preso seriamente Ironicus?