Allerta senza pioggia. "Colpa di Piciocchi, ci ha lasciati senza acqua"

di Ironicus

Una volta si diceva “piove Governo ladro”. Dall’inizio della amministrazione Salis tutti i problemi dipendono dalla passata amministrazione Bucci/ Piciocchi. Oggi abbiamo vissuto dalle 24 un’allerta arancione ma non è piovuto anche questo potrebbe essere colpa della precedente amministrazione? Sembra che a Tursi ci sia chi ha detto “colpa di Piciocchi che ci ha lasciato anche senza acqua”.

Ma alle 15 ha iniziato a piovere con allerta gialla e a Tursi qualcuno ha replicato: "È sempre e comunque colpa della passata amministrazione, hanno fatto la danza della pioggia per metterci in difficoltà".

