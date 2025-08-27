Ecco come Genova inizia a diventare verde con l’assessore Coppola paesaggista

Riceviamo e pubblichiamo.

"Spett.le redazione di Primocanale,

Si vede gia’ il tocco della nuova assessora paesaggista Francesca Coppola

Da sempre si criticava il poco verde in citta’ ma ora i marciapiedi si stanno trasformando in prati verdi e senza alcun costo pubblico: basta seguire la 'natura' che si riprende il suo spazio e basta non intervenire mai ne pulire o sfalciare e men che meno usare diserbanti.

Accade solo nel mio quartiere o anche in tutta Genova? Sarebbe interessante se gli utenti di Primocanale inviassero le foto dei prati verdi e di come in ogni quartiere la natura finalmente si stia riappropriando della citta’ e dei suoi spazi

Genova sta diventando sempre più’ verde!".

