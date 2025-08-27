Aiuti per Gaza, a Genova raccolte 25 tonnellate di alimenti

Sono state raggiunte al momento 25 tonnellate di alimenti in due giorni la raccolta di aiuti per la popolazione della Striscia di Gaza lanciata a Genova dall'associazione 'Music for Peace' e dal Coordinamento autonomo lavoratori portuali (Calp) con l'obiettivo di aderire all'iniziativa umanitaria internazionale 'Global Sumud Flotilla' per far arrivare via nave il cibo ai civili palestinesi. Lo rende noto l'associazione 'Music for Peace' via social invitando a "non aprire nuovi punti di raccolta" visto il sostegno già ottenuto.

"La raccolta va avanti, chiediamo solo di non aprire ulteriori punti di raccolta - spiegano gli organizzatori -. Durante i primi due giorni di raccolta, abbiamo superato le 16 tonnellate di materiale quindi con i punti che sono stati aperti riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo di 40 tonnellate di aiuti alimentari per la popolazione della Striscia di Gaza".

La raccolta si svolge, tutti i giorni, presso la sede di Music for Peace in Via Balleydier 60, Genova - Sampierdarena, dalle ore 9 alle ore 21, fino a venerdì 29 agosto.

Ecco cosa si può donare: farina, riso, pasta, zucchero (𝐩𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢 𝐝𝐚 𝐦𝐞𝐳𝐳𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐨 𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐨), biscotti, pelati e legumi (𝐢𝐧 𝐥𝐚𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝟒𝟎𝟎 𝐠𝐫), miele o marmellata, tonno. Tutto rigorosamente in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026.

"Il prossimo appuntamento fondamentale sarà sabato 30 agosto: - aggiungono - vi aspettiamo tutte e tutti a partire da mezzogiorno, per il presidio che proseguirà per l'intera giornata con diversi interventi e momenti di confronto. La giornata culminerà alle 21, quando daremo il via alla fiaccolata che ci condurrà alle barche con gli aiuti in partenza dal porto di Genova". All'iniziativa hanno aderito tra gli altri la Caritas di Genova, la Fnsi, l'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ordine Ligure dei Giornalisti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook