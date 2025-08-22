Rifiuti e pulizia della città, a settembre il giro dei Municipi dell'assessore Pericu

Incontri e approfondimenti con tutti i nove Municipi, nel mese , per condividere le principali criticità segnalate dai territori sulla raccolta dei rifiuti, la pulizia della città e il decoro urbano. È l’iniziativa annunciata dall’assessora al Ciclo dei rifiuti del Comune di Genova, Silvia Pericu, in condivisione con la sindaca Silvia Salis e Amiu.

Al via la revisione del Piano annuale di attività

L'occasione sarà utile anche a mettere a punto la revisione del Piano annuale delle attività: obiettivo avviare azioni concrete per contrastare il degrado e aumentare il decoro urbano, attraverso la sinergia tra cittadini, Municipi e Comune.

"Da inizio mandato abbiamo promesso una grande attenzione ai territori e una piena condivisione dell’azione amministrativa con i Municipi e questi rappresentano un tappa fondamentale per ascoltare le esigenze dei cittadini, su un tema sempre più sentito come quello della raccolta dei rifiuti e del decoro urbano – spiega la sindaca di Genova, Silvia Salis – Un’iniziativa che si affianca al tour dei Municipi che farò nelle prossime settimane, accompagnata dai presidenti dei Municipi e dall’assessore Massimo Ferrante, per fare una ricognizione delle principali criticità su cantieri e lavori pubblici".

Iniziative che seguono lo stanziamento da 285mila euro per ciascun Municipio

La prima cittadina ricorda che "queste iniziative seguono il primo stanziamento di 285.000 euro per ciascun Municipio per le manutenzioni e sono una ricognizione imprescindibile delle necessità dei territori, in vista della riforma dei Municipi che abbiamo promesso e che caratterizzerà la nostra amministrazione".

L’assessora Pericu sottolinea che "servono misure adeguate alla gestione delle emergenze e per l’attivazione di interventi strutturali. A tale scopo, riteniamo essenziale definire congiuntamente ai Municipi ciò che rientra nel contratto di servizio Amiu, individuando le necessarie azioni correttive, rafforzando gli strumenti di comunicazione e controllo, programmando attività mirate per migliorare il decoro urbano".

Una strategia che si basa sui principi di condivisione, confronto e dialogo con le varie porzioni di territorio cittadine, ciascuna con le sue peculiarità ed esigenze. "Il confronto continuo con il territorio – aggiunge Pericu – è per noi imprescindibile: vogliamo mantenere, rafforzandolo, un costante dialogo con Amiu e con i municipi, al fine di costruire soluzioni efficaci e condivise, sia di carattere generale che specifico".

Gli incontri con i municipi sono propedeutici all’invio a Città Metropolitana, da parte di Amiu, entro il prossimo 30 settembre, della proposta del Piano annuale delle attività 2026: sarà possibile presentare osservazioni utili all’adeguamento e all’approvazione definitiva del piano entro il .

Il World Cleanup Day

Sempre in tema di decoro urbano il 20 settembre, in occasione del World Cleanup Day – giornata internazionale di sensibilizzazione sul tema della pulizia del territorio, riconosciuta nel calendario ONU a partire dal 2024 – l’associazione Let’s Do It! in collaborazione con Leroy Merlin organizzerà un’attività di raccolta rifiuti a Genova. Il Comune di Genova invita Municipi, associazioni e cittadini a segnalare un’area pubblica idonea (parco, zona urbana o periferica) dove realizzare l’iniziativa in sicurezza, con il coinvolgimento di volontari.

